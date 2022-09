Omnibus, Davide Giacalone stizzito dalla politica: “Truffa a cielo aperto”. Cosa dice sulle elezioni

09 settembre 2022 a

a

a

Davide Giacalone, giornalista e scrittore, si scaglia contro le coalizioni politiche che si presentano alle prossime elezioni del 25 settembre. L’affondo è pronunciato nel corso della puntata del 9 settembre di Omnibus, il talk show di La7 condotto da Andrea Pennacchioli: “La Cassazione ha stabilito che le coalizioni sono solo due, quella di centrodestra e quella di centrosinistra. La mia personale opinione è che sono due conclamati falsi! Possono anche a turno raccontare che sono omogenei, ma in realtà sono estremamente disomogenei, dalla politica estera, alla politica fiscale ed economica. C’è una tale distanza che è una truffa a cielo aperto. La credibilità è data anche dalla capacità di guardare i problemi nella loro complessità”.

"Alimenta rabbia per ottenere violenza" Crosetto attacca Formigli per il 'fango' su #Meloni

“Un’inflazione - cambia argomento Giacalone puntando il dito sempre contro la politica - come quella prevista in Inghilterra l’anno prossimo, al 22%, che avevamo noi in Italia nel 1981, si mangia il patrimonio delle famiglie, ma diciamoglielo, così si regolano sul portafoglio in maniera più razionale, visto che le famiglie italiane hanno 10mila miliardi di patrimonio, di cui all’incirca la metà in attività finanziarie”.