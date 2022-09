In Onda, “spacco super sexy”. Il siparietto di fine estate tra Luca Telese e Marianna Aprile

05 settembre 2022 a

Domenica 4 settembre è stata trasmessa l’ultima puntata di In Onda, programma estivo che ha sostituito il consueto appuntamento giornaliero con Otto e mezzo di Lilli Gruber. Dopo la conduzione di David Parenzo e Concita De Gregorio ad agosto è toccato a Luca Telese e Marianna Aprile gestire il talk show serale, con l’ennesimo dei tanti siparietti che hanno regalato ai telespettatori nelle ultime settimane.

Telese ha sorpreso Massimo Giletti, Myrta Merlino e la compagna di trasmissione mentre erano impegnati in una seria discussione sui temi economici emersi dal forum di Cernobbio. “Mi scrivono come faccio a concentrarmi e a condurre con al mio fianco Marianna Aprile, che stasera ha uno spacco super sexy”, le parole del giornalista, che riceve un sms da un fedele appassionato di In Onda e non si trattiene, leggendo il messaggio in diretta. Aprile non nasconde il proprio stupore per il passaggio del collega: “Ma siete matti?! Pensa l’ossessione di alcune persone!”. Con un mix di imbarazzo e divertimento sul volto. Merlino subito si inserisce nel discorso a difesa di Aprile: “Ma lo spacco si vede poco…”.