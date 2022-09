Elon Musk contro Jeff Bezos, così stronca Il Signore degli Anelli di Amazon

Dar. Mar. 05 settembre 2022 a

Scontro tra gli uomini più ricchi del mondo. Il numero uno, Elon Musk, stronca senza appello la serie tv prodotta dal numero due, Jeff Bezos. Il patron di Tesla e Space X non pare abbia gradito le prime due puntate de Gli Anelli del Potere, prequel del Signore degli Anelli, andate in onda su Amazon Prime Video, che hanno già fatto registrare 25 milioni di spettatori in tutto il mondo.

Tolkien is turning in his grave — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022

Musk ha espresso il suo giudizio con un tweet di pochissime parole: "Tolkien is turning in his grave", ovvero "Tolkien si sta rivoltando nella tomba". In questo modo ha voluto dare ragione a tutti quei fan del Signore degli Anelli che hanno già bollato la serie targata Amazon come uno "schiaffo" all'ortodossia tolkeniana. Gli autori della serie tv, infatti, pur ispirandosi all'opera letteraria dello scrittore britannico scomparso nel 1973, hanno introdotto linee narrative completamente nuove. Si sono inventati nuovi personaggi e nuove avventure, prendendosi licenze per alcuni inopportune. Evidentemente anche Musk non ha apprezzato

In un altro tweet, l'uomo più ricco del mondo è andato più nello specifico: "Quasi tutti i personaggi maschili finora sono codardi, cretini o entrambi. Solo Galadriel è coraggiosa, intelligente e simpatica". Insomma, secondo Musk, la serie stronca il sesso maschile pur di strizzare l'occhio al politicamente corretto.