Guido Crosetto silenzia il complottista: “Senza un minimo di decenza”. Scontro social

Simone Alliva fa arrabbiare Guido Crosetto. “Sono passate quasi 24 ore e non c’è traccia del presunto attivista Lgbt sul palco di Meloni. Chi è? Neanche un’intervista? Curioso” scrive il giornalista di gay.it sul proprio account Twitter in riferimento all’invasione di palco di Marco Marras, denunciato dalla Digos per la sua protesta nei confronti della leader di Fratelli d’Italia andata in scena a Cagliari. Alliva rincara poi la dose una volta che Marras è venuto allo scoperto con un post su Instagram, smentendo di fatto un presunto complotto ordito da Meloni come veniva paventato sui social: “‘Ringrazio la leader’. È tutto chiaro, no?”. L’allusione citando una frase di Marras manda su tutte le furie Crosetto, imprenditore e fondatore di FdI, che sbotta nei confronti di Alliva su Twitter: “Veramente? Così senza un minimo di decenza? Ma come si fa? Fino a che punto siete disposti ad arrivare, nella menzogna e nella diffamazione? Fate qualche corso speciale? Addirittura contro un ragazzino. Che schifo”.