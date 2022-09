Gas, bollette e inflazione. Il ministro Franco non crea illusioni: "Prospettive problematiche"

03 settembre 2022 a

Il nuovo decreto per contenere i costi delle bollette è in arrivo. "Ci stiamo lavorando", dice il ministro dell'Economia Daniele Franco nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il capo di via XX Settembre, però, non vuole alimentare illusioni: "Le prospettive nell'immediato sono molto problematiche".

"Abbiamo stanziato 4 miliardi pubblici per contribuire alla campagna di stoccaggio, abbiamo superato l’83% della nostra capacità di stoccaggio, questo volume ci aiuterà ad affrontare l’inverno che non si annuncia facile", spiega Franco. Le prospettive sono problematiche a causa di "un progressivo aumento dei tassi di interesse".

"Rispetto a un anno fa le nostre preoccupazioni sono molte cambiate - aggiunge il ministro dell'Economia - L’anno scorso i prezzi dell’energia mostravano qualche aumento ma a livelli non preoccupanti, pensavamo di poterci concentrare sulle questioni più strutturali di medio termine dopo la pandemia. Abbiamo chiuso l’anno scorso molto bene, con una crescita del 6,6%, meglio delle attese. All’inizio di quest’anno il Paese sembrava avviato verso un percorso di crescita, poi la guerra in Ucraina ha accelerato la crescita dei prezzi dell’energia, e l’attività del governo si è concentrata su come gestirla, e come mitigare l’impatto. Quest’anno complessivamente stanziato con 6 decreti 52 miliardi",