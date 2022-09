Giampiero Mughini, legnata ai partiti: "Si rivolgono a Draghi quelli che..."

02 settembre 2022 a

Gaimpiero Mughini attacca i partiti. Il giornalista, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, dà ragione a Matteo Salvini che ha chiesto un intervento straordinario e urgente all'Unione europea per contrastare l'aumento spropositato dei costi dell'energia e si sfoga sulla caduta del governo Draghi.

"Salvini ha perfettamente ragione nel dire che le cifre sono mostruose e che se vuoi impedire al nostro paese e alla nostra nazione di rimanere ferita in profondità, perché se chiudono mille, diecimila o centomila aziende è una ferita profonda. Significa cassa integrazione, famiglie all'aria, iva non pagata. Siccome le cifre sono mostruose ribadisce Mughini, capisco bene che Mario Draghi esiti" afferma Mughini. Poi il giornalista lancia il suo affondo ai partiti colpevoli della caduta del governo Draghi che adesso chiedono un suo intervento urgente: "Certo è pazzesco che si rivolgano a Mario Draghi quelli che gli hanno dato lo sgambetto in area. Anziché essere espulsi, come si fa nel calcio, che è una cosa seria, invece sono qui che pontificano" conclude.