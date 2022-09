Controcorrente, Guido Crosetto allontana le paure della sinistra: l'Italia resterà autorevole

01 settembre 2022 a

a

a

Guido Crosetto smentisce le teorie della sinistra su un’Italia che perderà la faccia in campo internazionale in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni del 25 settembre. Il fondatore di Fratelli d’Italia è ospite dell’edizione del 1 settembre di Controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e spiega perché non c’è alcun pericolo per il Paese: “La democrazia significa questo. L’autorevolezza di chi guida il governo italiano viene dal fatto che guida la settima potenza mondiale. Noi abbiamo avuto Mario Draghi, che ha un’autorevolezza personale enorme, abbiamo avuto Enrico Letta, Matteo Renzi, Giuseppe Conte, moltissimi presidenti del Consiglio, che sono stati ricevuti negli Stati Uniti, a Bruxelles, a Parigi e in tutto il mondo, non per la loro storia e la loro autorevolezza, sono stati ricevuti perché guidavano un grande Paese come l’Italia. Il valore di queste persone e come queste persone riusciranno a condurre il Paese si vede soltanto dai fatti. Ci sono leader come Mario Monti che sono partiti e dovevano essere i Maradona della politica e alla fine si è rivelato un grande professore universitario, magari non un Maradona della politica. Sono convinto che dopo le elezioni, il popolo deciderà a chi affidare la responsabilità della guida dell’Italia. La democrazia - ricorda Crosetto - significa questo”.