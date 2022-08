Guido Crosetto smonta le bugie della sinistra sul Pnrr: "Dirigenti scelti da Draghi e intoccabili fino al 2026"

30 agosto 2022 a

Guido Crosetto smonta le bugie della sinistra sul Pnrr. In un tweet, l'imprenditore e co-fondatore di Fratelli d'Italia, mette a tacere gli allarmismi lanciati in campagna elettorale dicendo semplicemente la verità sulle intenzioni del centrodestra riguardo il Piano di ripresa e resilienza. Tra i punti del programma del centrodestra infatti c'è anche quello di rivedere alcuni elementi del piano che è stato realizzato senza contare la recente crisi energetica il conflitto in Ucraina.



Per zittire quelli che dicono che un Governo di cdx metterebbe a rischio il PNRR, vorrei spiegare che tutti i Dirigenti Generali che hanno il compito di attuare il PNRR non sono soggetti a spoil system, sono stati scelti da Draghi e sono intoccabili fino al 2026. #perdire — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) August 30, 2022



"Per zittire quelli che dicono che un Governo di centrodestra metterebbe a rischio il PNRR, vorrei spiegare che tutti i Dirigenti Generali che hanno il compito di attuare il PNRR non sono soggetti a spoil system, sono stati scelti da Draghi e sono intoccabili fino al 2026. #perdire" cinguetta Crosetto, mettendo così finalmente a tacere tutti gli allarmismi lanciati in questi giorni.