Guido Crosetto all'attacco sugli affari correnti: chi non dice la verità

I rincari del gas fanno parlare con sempre maggior insistenza della possibilità che il governo approvi un decreto energia con misure urgenti in favore di famiglie e imprese. Ma fino al 25 settembre il governo Draghi sarà impegnato solo nei cosiddetti affari correnti. Questo, però, non vuole dire che non si debba intervenire e anche presto.

Chi dice che negli affari correnti non rientrano scelte che sono improcrastinabili senza arrecare danno ad imprese e famiglie, semplicemente non dice la verità. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) August 27, 2022

Almeno così la pensa Guido Crosetto che su Twitter scrive: "Chi dice che negli affari correnti non rientrano scelte che sono improcrastinabili senza arrecare danno ad imprese e famiglie, semplicemente non dice la verità.