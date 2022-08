Guido Crosetto contro Travaglio, "vignetta scandalo": finisce male

Giada Oricchio 11 agosto 2022 a

“Ci sta una bella citazione per ‘diffamazione’”. Un ironico Guido Crosetto duella a distanza con Il Fatto Quotidiano. Il giornale diretto da Marco Travaglio ha dedicato a uno dei padri fondatori di Fratelli d’Italia, nonché candidato a un ruolo di primo piano nel prossimo governo in caso di vittoria del centrodestra, un ritratto abrasivo a firma Pino Corrias. Il giornalista ha scritto che Crosetto si attovaglia non di rado “per l’aperitivo nei giardini del de Russie, a Roma, con politici, giornalisti, faccendieri, generali, agenti segreti e il solito Minniti” e ha ricordato, fra altre cose, che è “un’ex Dc armato fino ai denti in difesa di Giorgia (Meloni, nda), si sente chiamato a fronteggiare, a petto nudo, i multipli complotti della sinistra immorale e della finanza mondialista”. A corredo dell’articolo, una vignetta sull’ex parlamentare. Guido Crosetto ha letto e risposto con un post su Twitter in cui sembrava ipotizzare una querela, in realtà è stato frainteso.

Riscrivo il tweet con annessa legenda.

a) Il tweet è ironico come pensavo si capisse dalle virgolette e delle faccine.

b) so cosa sono le caricature

c) sono molto più bello (o meno brutto)



Secondo me ci sta una bella citazione per “diffamazione”! ‍♂️ pic.twitter.com/qDLj8srksM — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) August 10, 2022

Il consulente fidato di Meloni ha rifatto il post specificando: “Riscrivo il tweet con annessa legenda. Il tweet era ironico come pensavo si capisse dalle virgolette e dalle faccine; so cosa sono le caricature; sono molto più bello (o meno brutto)” e di nuovo: “Secondo me ci sta una bella citazione per “diffamazione”. Seguono emoji che ridono. Dunque, si riferiva non al contenuto del pezzo, ma alla vignetta in cui i suoi lineamenti venivano amplificati fino a farlo somigliare a Jabba de Hutt di Star Wars. Solo una caricatura, come ha riconosciuto lo stesso Crosetto.