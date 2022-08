Agorà, “futuro già scritto”. Augusto Minzolini svela il destino di Mario Draghi: ruolo istituzionale

25 agosto 2022 a

a

a

L’intervento di Mario Draghi al Meeting di Rimini dimostra secondo Giorgia Rombolà che “il presidente del Consiglio ha un cuore, si è commosso vedendo questo applauso molto lungo”. La giornalista e conduttrice di Agorà, il talk show di Rai3, interroga sulla questione del discorso Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale: “È un discorso fatto da una personalità che si è sempre considerata una riserva della Repubblica. Vedendo i giornali c’è chi lo tira da una parte e chi lo tira dall’altra, ma lui è un personaggio che sta lì e potrebbe essere utilizzato in futuro. Si ritaglia un ruolo che non è colorato politicamente, non è posto da una parte o dall’altra della barricata, trova una posizione mediana. Da una parte dice no al sovranismo e al protezionismo, dall’altra dice che qualunque governo ci sarà dopo le elezioni riuscirà a farcela”.

Sospesa la fiction sul padre, l'amarezza di Dalla Chiesa: "Tutto per attaccarmi"

“È una personalità che sta lì e come si sa bene si ritorna dopo che si è stati in panchina un attimo - sottolinea Minzolini -. Dopo un fermo di un paio d'anni potrebbe sempre tornare in campo, in un ruolo istituzionale e non politico, sennò avrebbe fatto un’altra scelta ora”. “Tipo il Quirinale? Posso dirlo io” interviene Rombolà col sorriso e Minzolini annuisce: “Dillo tu!”.