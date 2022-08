In Onda, Petez Gomez sgancia la bomba su Giorgia Meloni: "Come la considerano a livello internazionale"

24 agosto 2022 a

"A livello internazionale Giorgia Meloni considerata più affidabile di Salvini e Berlusconi". Peter Gomez a In Onda commenta il giudizio della comunità internazionale nei confronti dei leader politici italiani e, senza volerlo, il direttore del Fattoquotidiano.it promuove (ed elogia) la candidata premier di Fratelli d'Italia.

"Possibile che possa esserci un veto, che la Meloni sia ora la frontwoman e poi sostituita con qualcun altro, magari Crosetto che è qui?", domanda il conduttore di LA7 Luca Telese, prospettando che alla fine si oppongano a Meloni premier. E mentre l'imprenditore, ex deputato e consigliere fidatissimo della leader di centrodestra, resta in silenzio ma risponde scuotendo la testa, Gomez ribatte: "Lo ritengo improbabile, se i sondaggi hanno un senso Meloni prenderà il doppio dei voti dei suoi compagni di partito. È stata sostanzialmente accettata negli Stati Uniti, per le sue posizioni molto chiare contro Putin e a favore della guerra. Io credo che in quel gruppo, se vogliamo pensare alle strutture sovranazionali che contano in Italia, Meloni venga considerata molto più affidabile di Salvini e Berlusconi".

Poi sul finale il direttore insinua un dubbio velenoso: "Quando lei dice che non si farà influenzare dalle lobby, non so se ce la farà. Quando vedo gli applausi al Meeting, che è anche un grande comitato d'affari, vedo un tentativo imponente di salire sul carro del probabile vincitore. Riuscirà Giorgia Meloni a resistere?". Una vera e propria ovazione quella per Giorgia Meloni al Meeting di Rimini 2022: tra i più soddisfatti c'è la leader, di centrodestra che ha incassato applausi e incoraggiamenti per la sua prima volta all'evento. "Contenta dell'accoglienza che, sicuramente, è stata calorosa, positiva, ma anche molto seria, non era un fatto di tifoseria" ha precisato Meloni. Un altro successo difficile da digerire a sinistra.