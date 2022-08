Kate Middleton la donna più elegante del mondo nel 2022: il Tatler la incorona

20 agosto 2022 a

È la donna più elegante del mondo nel 2022 secondo il Tatler. Così Kate Middleton viene incoronata, per il 2022, dalla celebre rivista inglese di moda. La futura regina d'Inghilterra è al primo posto tra le signore 'Best dressed' come dimostra lo scorso 17 giugno in una delle ultime uscite pubbliche ad Ascot. La duchessa di Cambridge e moglie del principe William per quell'occasione indossava un abito bianco a pois neri con lavallière firmato dalla stilista di origine italiana Alessandra Rich e un cappello di paglia con fiori.

"Uno stile, quello della duchessa di Cambridge, da sovrana superstar. Il suo look segue le attuali tendenze della moda e dei défilé, lunghezza degli abiti, scultura della silhouette", si legge sulla rivista Tatler. Mai un passo falso, Kate Middleton non sbaglia mai un outfit: dalle occasioni casual a quelle di gala fino a quelle ufficiali. La duchessa ha un ventaglio di punti di riferimento insostituibili che vanno dalla maison Alexander McQueen con Sarah Burton, che ha creato il suo abito da sposa, a Emilia Wickstead, da Roland Mouret a Jenny Packham, da Stella McCartney, figlia della star dei Beatles, all'italianissima Luisa Spagnoli. C'è da notare però che recentemente, Kate Middleton, ha vinto la battaglia contro la rivista inglese che tempo fa l'aveva sbattuta in copertina etichettandola come "Caterina la Grande" e definendola, tra le altre cose: "Arricchita, pericolosamente magra e kitsch". Il Tatler, la rivista considerata la bibbia dell'aristocrazia britannica letta dagli stessi membri della famiglia reale, ha infatti provveduto a rimuovere dall'articolo on-line le parti ritenute "offensivi" dalla duchessa.