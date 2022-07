Principe William e Kate Middleton, voci di tradimento: "Per il pegging". Esplode il gossip più assurdo

30 luglio 2022 a

Il principe William tradisce Kate Middleton? Basta un gossip (non verificato) sull'account Instagram "DeuxMoi" che pubblica - e poi rimuove - la storia dettagliata della passione per una certa pratica sessuale dell'erede al trono inglese per far partire la solita macchina del gossip. "A William piace praticare il pedding e Kate Middleton è ben contenta di lasciargli vivere storie extraconiugali piuttosto che rispondere personalmente di certe pratiche sessuali" si leggeva nel post diventato virale.

La notizia, rimbalzata sul web, ha fatto il giro del mondo anche se la fonte @Deuxmoi, per sua stessa ammissione, ha dichiarato che nessuna informazione pubblicata sul profilo è stata confermata. “È segreto ben noto a Londra e tra l’aristocrazia inglese”, si leggeva. “A una recente festa con i media inglesi, mi è stato detto che il vero motivo per cui questo reale tradiva la moglie era il suo amore per il pegging, pratica in cui la moglie è troppo antiquata per impegnarsi”. L’hashtag princeofpegging è esploso così sui social e la coppia reale è diventata protagonista assoluta di meme e gif.

La pratica sessuale di cui si parla prevede che sia l’uomo ad essere penetrato da una donna che indossa uno strap-on dildo. Lo Strap On Dildo o Dildo Strap On è il dildo da indossare tramite harness (o imbracatura) per sperimentare posizioni nuove. “Alla moglie non importa - si leggeva nel post - In effetti preferisce che suo marito soddisfi i suoi bisogni sessuali altrove, purché non diventino di natura sentimentale, come nel caso dell’ultima donna”. Ovvero la modella e marchesa Rose Hanbury, ex amica della duchessa, che qualche tempo fa avrebbe avuto un flirt proprio con il suo principe.