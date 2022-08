Quando guadagnano William e Kate Middleton senza Meghan: "Fondazione d'oro"

Giada Oricchio 12 agosto 2022 a

Il divorzio di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle dalla Corona fa bene al portafoglio del principe William e di Kate Middleton. Secondo quanto riporta il Daily Mail online, i conti del 2021 sorridono alla Royal Foundation del Duca e della Duchessa di Cambridge: sono passati dai 6,7 milioni di sterline del 2019 ai 20,4 milioni di sterline dell’anno scorso.

I dati della Charity Commission mostrano che l’ente di beneficenza ha ricevuto un totale di £ 19,95 milioni in donazioni e lasciti e ha speso £ 15,13 milioni in solidarietà. Dunque, entrate in netto aumento dopo l’addio dei Sussex alla Royal family e il trasferimento negli Stati Uniti a inizio 2020. All’epoca Harry e Meghan liquidarono la MWX Foundation e furono costretti dalla Regina Elisabetta II a non utilizzare il marchio Sussex Royal a scopo di lucro (secondo i dati di UK Companies, l’ente di beneficenza, prima della chiusura, aveva in cassa 280.624 sterline nel 2020 e ne ha speso almeno 41.084 in avvocati).

Negli Usa, i duchi fondarono una propria associazione, la Archewell, che però ha ricevuto meno di 50.000 dollari lordi nel 2020, secondo l’Internal Revenue Service americana. Insomma, il piatto piange. Così come le iniziative della coppia, sempre meno chiare e frequenti. Basta uno sguardo al sito ufficiale per accorgersi che la sezione news non è aggiornata dal 13 aprile 2022. E sono finiti nel dimenticatoio anche i contratti multimilionari con Netflix e Spotify: la serie Pearl è stata cancellata e i podcast sono stati due in due anni.

Intanto il secondogenito dell’erede al trono Carlo e di Lady Diana (alla quale Meghan ha preteso e ottenuto dall’accondiscendente marito di essere paragonata per l’attenzione della stampa, nda) è pronto a pubblicare l’esplosiva autobiografia. Harry ha raccontato dei rapporti tesi con il padre, il fratello William e l’odiata Camilla e degli anni bui dopo la traumatica morte della madre. Pare che, come sempre, fedele all'intramontabile motto "God save the Queen", abbia salvato solo l'augusta nonna.