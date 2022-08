In Onda, Peter Gomez stana Carlo Calenda e il Pd: "Copiano i 5 Stelle"

18 agosto 2022 a

Peter Gomez, direttore dell'edizione online del Fatto Quotidiano ospite a In Onda su La7, attacca Carlo Calenda e il Pd. L'accusa è pesante: quella di aver copiato una proposta del Movimento 5 Stelle riguardo un tema che interessa molto agli italiani soprattutto in questo momento, con l'inflazione alle stelle.

#inonda Peter Gomez critica Carlo Calenda e il suo programma https://t.co/krnzfPSIDu — La7 (@La7tv) August 18, 2022

"Oggi per la prima volta Calenda ha detto di pensare al salario di 9 euro. Cioè ha fatto la stessa proposta del M5s e che adesso è anche nascosta nel programma del Pd che prima voleva demandare alla contrattazione sindacale. Alla fine con un lungo ragionamento il Pd ha messo per iscritto i 9 euro" ha spiegato Gomez. Manca poco più di un mese al voto e il direttore del quotidiano online è consapevole che più ci si avvicina al 25 settembre e più tutti i partiti le tenteranno tutte per prendere voti. "Iniziano ad avere tutti paura e cercano di prendere votivi a destra e sinistra ma Calenda non credo che riuscirà a prenderli lì" ha concluso Gomez.