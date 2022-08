Controcorrente, Maria Giovanna Maglie stupisce tutti: "Io candidata? Ecco le mie scelte"

18 agosto 2022 a

Ironica, tagliente e dotata di vis polemica. Da settimane circola l'indiscrezione che vede Maria Giovanna Maglie candidata con la Lega. Questa sera, ospite nello studio di Controcorrente su Rete4, è lei stessa a rispondere sul suo futuro. La conduttrice Veronica Gentili l'ha incalzata: "Si candiderà il prossimo 25 settembre?". La Maglie non fugge dalla domanda e risponde in maniera arguta: "In questo momento ho delle opzioni: la prima non è vero, non mi candido, non è vero niente. La seconda, non ho ancora deciso" spiega.

Totonomi: Maria Giovanna Maglie scenderà in campo in quota Lega?



La nostra @gentilivero lo ha chiesto alla diretta interessata#Controcorrente pic.twitter.com/YzpiiLSbfX — Controcorrente (@Controcorrentv) August 18, 2022

Ma è nella terza opzione che la saggista sgancia la bomba: "La terza? Non ho ancora deciso perché me l'ha chiesto più di un partito e deciderò fino all'ultimo momento". Ed è proprio su questa frase che Maglie lascia Gentili a bocca aperta sollevando lo stupore nello studio. Ma le opzioni per la Maglie non sono finite qui: "La quarta opzione è che voglio fare direttamente il ministro degli Esteri come ha fatto Di Maio. Lo voglio fare senza passare dalla Camera o dal Senato perché ritengo di meritarmelo". Insomma sembrerebbe che la Maglie stia riflettendo sulle diverse opzioni. Per sapere quale sarà la sua scelta basterà attendere ancora qualche giorno.