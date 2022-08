Controcorrente, Maria Giovanna Maglie furiosa: "Italiani esausti di tasse, diventa una questione di guerra civile"

12 agosto 2022 a

a

a

Maria Giovanna Maglie entra a gamba tesa sul dibattito tra la flat tax del centrodestra e la patrimoniale del centrosinistra e va dritta al punto. Con la sua solita vis polemica tocca il tasto dolente per tutti gli italiani e l'argomento cardine di questa campagna elettorale su cui i partiti si giocano la mossa più importante: le tasse.

"Gli italiani sono esausti di tasse, solo nel nostro paese abbassare le tasse diventa una questione di guerra civile"



Maria Giovanna Maglie a #Controcorrente pic.twitter.com/2YtS0ZmVxN — Controcorrente (@Controcorrentv) August 12, 2022

"Gli italiani sono esausti di tasse, non lo dice solo il centrodestra ma lo ha appena detto anche Matteo Renzi, uno degli aspiranti leader del Terzo Polo. Se poi sarà veramente Terzo Polo o il Terzo Polo saranno i 5 Stelle lo vedremo" ha tuonato l'opinionista. "Solo nel nostro paese abbassare le tasse diventa una questione di guerra civile, perché chiunque in altri paesi sa che se vuoi rimettere l'economia in movimento, se vuoi obbligare gli imprenditori a restare" vanno abbassate le imposte. "Se tu vuoi - e mi rivolgo al Senatore Cerno - che non siano più competitivi il reddito di cittadinanza e gli stipendi di chi lavora tu devi abbassare le tasse" ha detto senza mezzi termini Maglie.