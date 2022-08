Renato Mannheimer: per chi voteranno gli italiani. Cosa dice davanti a Lia Quartapelle, imbarazzo a L'aria che tira

16 agosto 2022 a

Quanto spostano in termini di voti i nomi nelle liste? Per il sondaggista Renato Mannheimer agli elettori del Pd che troveranno il nome di Nicola Fratoianni dove pensava di vedere quello di Stefano Ceccanti cambierà poco e niente. Nel corso della puntata di martedì 16 agosto de L'aria che tira il sondaggista spiega che gli elettori voteranno il partito in basse a quello che dirà il leader a livello nazionale. "La ecampagna orettorale noterà molto e potremmo vedere sorprese", afferma.

E allora si passa ad analizzare le scelte comunicative dei partiti principali. Partenbdo dallo slogan "Pronti" lanciato da Giorgia Meloni per la campagna elettorale di Fratelli d'Italia. È una scelta azzeccata, afferma Mannheimer, perché da una parte evoca "l0idea che adesso tocca a noi, e siamo la novità al governo. Questo elemento è sempre sostato importante in Italia, in passato se ne sono avvantaggiati Umberto Bossi, Silvio Berlusconi e da ultimo il Movimento 5 Stelle". Dall'altra indica l'idea che FdI è preparato per governare.

E il "Credo" di Matteo Salvini? Mannheimer è un po' scettico: "Mi sembra più lontano dagli italiani. Le professioni di fede di Salvini, in passato, non hanno fatto crescere molto la Lega, almeno dal Papeete in poi". Il sondaggista avrebbe visto meglio una frase come "Ci credo" e ricorda che gli italiani voteranno "Salvini se gli piace, a prescindere dallo slogan".

Sotto esame anche il Pd. La comunicazione del Partito democratico gioca sul tema "Vincono le idee", con pannelli legati ai vari temi. Non c'è la foto di Enrico Letta, a differenza della campagna di FdI, ad esempio. "La rinuncia alla faccia di Letta è un peccato perché la gente voterà per il leader. Le idee poi ce le hanno un po' tutti, non solo il Pd..." è la mezza stroncatura del sondaggista davanti alla dem Lia Quartapelle, presente in studio, che prova a metterci una pezza, ricordando che questa è a "pre-campagna" a cui vengono affiancati i cartelloni con le singole idee.