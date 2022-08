"Il centrodestra ha un problema con Putin", il politologo Pasquino scatena Maglie: scintille a Controcorrente

07 agosto 2022 a

Scintille a Controcorrente, il programma condotto su Rete 4 da Veronica Gentili, tra il politologo Gianfranco Pasquino e Maria Giovanna Maglie. Il tutto scaturisce sui commenti dell’accademico sulle divisioni nelle coalizioni in corsa per le elezioni politiche del 25 settembre, nella giornata in cui il terremoto dello strappo di Carlo Calenda ha travolto il Pd di Enrico Letta. Pasquino, nella puntata di domenica 7 agosto, ricorda le buone regole per un'alleanza elettorale, ovvero di stabilire un perimetro delle forze politiche affini e poi fissare dei punti programmatici comuni. Molto diverso quello che ha provato a fare Letta. "Calenda è fondamentalmente inaffidabile", chiosa il politologo che poi dà una stoccata al centrodestra: "Non è vero che è compatto. Ha un problema di leadership da risolvere, un problema con l'Europa, ha un problema di rapporti con Putin da risolvere".

Il riferimento al presidente russo Vladimir Putin provoca la reazione del parlamentare di Forza Italia Andrea Ruggieri che ricorda come la posizione del suo partito e di Silvio Berlusconi sia chiara. La parola passa a Maria Giovanna Maglie che respinge con forza la tesi di Pasquino. "Il centrodestra è una coalizione ed è un'alleanza, con un programma di fondo e un progetto comune" differenza della sinistra.

Poi la giornalista contrattacca: "Quando sento dire che il centrodestra deve occuparsi di Putin dagli eredi del Pc" vicini all'ex Urss, "ma facciamola finita, tutti hanno fatto accordi con Putin e tutti hanno avuto rapporti con lui. facciamola finita con questo strumento che è un boomerang".