Carlo Calenda, "mi fa orrore". Rispunta il video degli insulti a Renzi e lo fanno a pezzi

Mai dire mai, soprattutto in politica. Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha raggiunto un accordo con Matteo Renzi di Italia Viva per il Terzo Polo centrista che ha l’ambizione di essere “l’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo Paese e sfiduciato Draghi. Ringrazio Matteo Renzi per la generosità”.

Ecco, è vero che solo gli stupidi non cambiano idea però l’ex ministro dovrebbe imparare a essere più cauto nelle dichiarazioni pubbliche perché in questi giorni è tornata virale sul web la sfuriata che fece a Myrta Merlino, conduttrice del talk politico L’Aria che Tira su LA7, il 22 novembre 2021.

La giornalista lo incalzò sulla possibilità di fondare un’area centrista con Matteo Renzi che da premier lo volle come ministro dello Sviluppo Economico e Calenda, visibilmente adirato, esplose a pieni polmoni in un attacco frontale: “Non farò politica con Renzi perché il suo modo mi fa orrore! Devo mettere una bandiera? Me lo devo scrivere qua?! Renzi faccia quello che gli pare. Vada in Arabia Saudita. È uno che dice A e fa B. Di Renzi non me ne frega niente! Chiedetemi un’altra cosa. Mi sono rotto le pa**e! Sta parlando alla Leopolda? Ma chi se ne frega! È un gruppo di persone che si incontrano una volta l’anno dicendo che sono i più bravi, i più fighi, i più simpatici. Se la suonano e se la cantano. È un gruppo di persone che parla solo di quello che dice il loro leader, chi se ne frega!”. Le ultime parole famose.