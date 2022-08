In Onda, "levati quel neo". Marianna Aprile sbotta: "È mio". Telespettatori sorpresi

Giada Oricchio 05 agosto 2022 a

Preparata, competente, simpatica, ma con un piccolo… neo, il suo. Marianna Aprile, giornalista e già conduttrice radio, è il nuovo volto di quest’estate da campagna elettorale. Arrivata a sostituire Concita De Gregorio (Luca Telese ha preso il posto di David Parenzo, nda) alla guida del programma televisivo In Onda su LA7, giorno dopo giorno sta conquistando il pubblico di LA7. Conosce i tempi televisivi, ha un sincero rapporto armonioso con Telese, non si parla addosso e non è autoreferenziale: sbroglia con chiarezza l’intricata matassa delle mosse dei partiti alle prese con la corsa a rotta di collo verso le elezioni del 25 settembre.

Lo dico per i sempre numerosi compagni della mozione “lèvate quer neo”: è mio. pic.twitter.com/3OyMZpqOoa — Marianna Aprile (@mariannaaprile) August 5, 2022

Tutto bene se non fosse che la televisione è anche immagine e una sua peculiare caratteristica fisica - un neo importante tra naso e labbra - è diventata subito oggetto di interesse e critica da parte dei telespettatori. Aprile, che permalosa non è, ha spento sul nascere le velleità di chi su Instagram o Twitter ha cominciato a darle consigli non richiesti su come deve trattare il suo corpo pubblicando due messaggi dei tanti ricevuti (“Ciao, mia moglie aveva lo stesso neo e lo ha levato in ambulatorio senza problemi. Forse non ci hai mai pensato, ma avresti un altro look”, “Levate quel coso, costa poco!”) e ha archiviato la pratica con un lapidario: “Lo dico per i sempre numerosi compagni della mozione levate quer neo: è mio”. E aggiungiamo noi: lo gestisco io!