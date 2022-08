L'Aria Che Tira, Alessandra Ghisleri: "Grandi ammucchiate per essere competitivi". Le chance del Pd con Calenda

03 agosto 2022 a

"Se si vuole essere competitivi bisogna anche rischiare le grandi ammucchiate, i giochi sono ancora da fare". Parola di Alessandra Ghisleri che parlando delle elezioni del prossimo 25 settembre a L'Aria Che Tira commenta il patto tra Azione e Partito democratico. "La nostra è una legge elettorale che spinge alle alleanze per poter essere competitivi e che la traduzione dei voti proporzionali in seggi non è così scontata".

"In Italia abbiamo un numero preciso di seggi uninominali, 147 alla Camera e 47 al Senato, mentre i rimanenti sono proporzionali - spiega Ghisleri su La7 - Questo non significa che la divisione proporzionale dei seggi rispecchia la percentuale proporzionale delle intenzione di voto. Se non ci fosse stata questa battaglia, probabilmente Calenda avrebbe esaltato la sua posizione centrale guardando al suo bacino di affluenza, ma non sarebbe stato competitivo in alcun collegio uninominale". Così secondo la direttrice di Euromedia Research "la coalizione può avere delle chance nei collegi uninominali".