Salerno, De Luca blocca lo sbarco degli immigrati per il focolaio Covid. Salvini ironizza: “È razzista?”

Scoppia il caso a Salerno per lo sbarco dei migranti della nave Ocean Viking. “Stop allo sbarco dalla nave attraccata nel porto di Salerno. Senza nessuna comunicazione preventiva, è stata accertata dai primi sbarchi di migranti la presenza di un numero elevato di soggetti positivi al Covid. Si ritiene indispensabile a questo punto, con la sola eccezione dei minori non accompagnati, il blocco degli sbarchi e lo stato di quarantena a bordo per tutti gli occupanti della nave in attesa della verifica puntuale della situazione sanitaria da parte delle competenti autorità della sanità marittima. Appare evidente infatti l’esistenza di un focolaio Covid ed è doveroso impedirne l’estensione” le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Sulla vicenda è intervenuto il segretario della Lega Matteo Salvini, che ha ironizzato sul governatore campano: “De Luca (Pd) blocca lo sbarco di clandestini dalla nave di una Ong nel porto di Salerno per Covid. Razzista anche lui?”. Nel frattempo la situazione è ritornata alla normalità nonostante il blocco di De Luca e sono state completate le procedure di sbarco al porto di Salerno delle 387 persone a bordo della Ocean Viking. Anche il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, si era opposto allo sbarco dei clandestini.