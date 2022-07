Pippo Franco, "attacco improvviso". Paura per l'attore ricoverato al Gemelli

Sullo stesso argomento: Lo tsunami dei Green pass falsi si abbatte su Pippo Franco: arrestato il suo medico

Pippo Franco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un malore la notte scorsa. L'attore ottantunenne è stato probabilmente colpito da un Tia, un attacco ischemico transitorio. Le sue condizioni sono in via di miglioramento e non destano preoccupazioni.

Pippo Franco, pseudonimo di Francesco Pippo, è nato a Roma il 2 settembre 1940. Attore, cantante, comico, conduttore televisivo e volto storico della compagnia di varietà Il Bagaglino. Non solo. Ha avuto anche una breve carriera politica, iniziata nel 2006 con la candidatura al Senato per la Casa delle Libertà nelle liste della nuova Democrazia cristiana nella circoscrizione Lazio. Il comico però non venne eletto. Si è poi candidato alle primarie di Fratelli d’Italia nel 2013 per il Comune di Roma. E infine nel 2021, quando si è presentato in una lista civica a sostegno del candidato sindaco di centrodestra a Roma, Enrico Michetti. In quell’occasione Pippo Franco non è andato oltre le 81 preferenze.

Ha tre figli, Simone, Gabriele (che nel 2019 partecipò con la compagna a Temptation Island) e Tommaso, il primo nato dal matrimonio con l'attrice Laura Troschel, morta nel 2016 a seguito di una malattia, gli ultimi due avuti dall'attuale moglie Piera Bassino.

