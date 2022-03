Green pass falsi, arrestato il medico di Pippo Franco. L'attore nei guai si difende: "Certificato regolare"

14 marzo 2022 a

Per i Green pass falsi finisce agli arresti domiciliari il medico di Pippo Franco. Il dottore - odontoiatra e medico di base con lo studio nel quartiere Colli Albani a Roma - era indagato da novembre scorso dalla Procura di Roma per aver certificato 9 green pass falsi, tra cui anche quello del comico. Dalle indagini condotte dai carabinieri del Nas, coordinati dalla Procura di Roma, è emerso che alcuni pazienti falsamente vaccinati, nel giorno della presunta somministrazione, si trovavano a centinaia di chilometri da Roma.

Il professionista ora è accusato di falsità ideologica in atti e documenti informatici pubblici. Denunciate 13 persone che hanno usufruito delle false certificazioni. Nell'ambito dell'inchiesta è indagato anche l'attore. “Il mio assistito ha regolare Green pass ed ha effettuato anche la terza dose - ha spiegato il difensore di Franco, l’avvocato Benedetto Giovanni Stranieri. Siamo ancora in attesa della decisione del Riesame dopo l'istanza di dissequestro della certificazione. Lui è stato coinvolto in questa vicenda per telefonate intercorse tra altre persone”.

