Incendi a Roma, Maria Giovanna Maglie ridicolizza il “complotto” della sinistra: scuse da ridere

Gli incendi scoppiati nelle ultime settimane a Roma hanno infiammato il confronto politico tra destra e sinistra. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha parlato apertamente dell’ipotesi di un sabotaggio e ha ricevuto il sostegno social da Beatrice Lorenzin, ex ministro del Partito Democratico e coordinatrice del comitato elettorale del primo cittadino della Capitale. “Roma è sotto attacco, il movente lo accerterà la magistratura, ma l’effetto è destabilizzante per la sicurezza dei cittadini e l’immagine della Capitale nel mondo. Roma non può essere lasciata sola. Uniti intorno al Sindaco Gualtieri e le istituzioni capitoline tutte. È il momento dell’orgoglio della città e di una risposta corale da parte della politica e delle istituzioni. Spero che gli inquirenti facciano presto luce sulla natura di queste vicende”.

A cogliere la palla al balzo è stata Maria Giovanna Maglie, che ha ripreso il messaggio social dell’esponente dem, ridicolizzandola: “Uniti intorno al sindaco? Roma sotto attacco? Vai avanti tu, Lorenzin, a noi ci scappa da ridere, e tra un po' ci scappa di menare le mani!”. Anche Maurizio Gasparri, commissario romano di Forza Italia, ha commentato la situazione: “Doveroso indagare su possibili cause criminali degli incendi che da settimane devastano Roma. Giuste anche le preoccupazioni per possibili eventi colposi e non dolosi. Ma non si cerchi di cancellare, con il richiamo al complotto, la situazione di emergenza che vive la Capitale”.

Uniti intorno al sindaco? Roma sotto attacco? Vai avanti tu, Lorenzin, a noi ci scappa da ridere, e tra un po' ci scappa di menare le mani! https://t.co/fDMrsUODAx — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) July 11, 2022

