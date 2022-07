Incendio Roma, Ignazio La Russa: nessuna prova che è doloso. E scatta la rissa con Furfaro del Pd

11 luglio 2022 a

a

a

La pista del rogo doloso nel disastroso incendio che ha sconvolto Roma sabato 9 luglio non convince Ignazio La Russa. L'esponente di Fratelli d'Italia è ospite di Francesco Magnani a L'aria che tira estate, il programma di La7. Nella puntata di lunedì 11 luglio il vicepresidente del Senato afferma che è sicuro che non siano state cause naturali come l'autocombustione a scatenare le fiamme, partite dal parco di Centocelle, che hanno poi divorato gli autodemolitori presenti nella zona, ma "quando c'è l'immondizia e manca la prevenzione è facile che scoppiano gli incendi".

Roma è fuori controllo. L'accusa: “Disegno criminoso dietro gli incendi”

Per La Russa "non c'è nessuna prova, neanche un indizio" della pista dolosa e sostenerla equivale a "giustificare il sindaco" di Roma Roberto Gualtieri "dicendo che è colpa di chissà quale attentato. L'unico indizio è che si vuole difendere Gualtieri a tutti i costi".

“C'è la mano dell'uomo, incendi dolosi”. Gualtieri teme per Roma: situazione grave

In collegamento c'è anche Marco Furfaro, esponente del Pd che va su tutte le furie. "La Russa sta facendo il comizio" attacca il dem criticando l'intervento del senatore FdI che replica: "Ridicolo, il comizio lo stai facendo tu". I due si parlano sopra, con Furfaro che attacca: "Incivile, sono 70 anni che fa politica senza trattare gli altri con rispetto", e La Russa che controbatte: se il dem non fa commenti "corretti" è giusto interromperlo.

Perché è un disastro annunciato. Fiamme partite dall'ex campo rom mai bonificato

"Li faccio come mi pare, c'è la libertà di pensiero - dice ancora Furfaro che chiede di togliere l'audio a La Russa, con il conduttore che giustamente sottolinea come sia lui a decidere come trattare gli ospiti. Tutto finito? Neanche per sogno. Quando il dem tira fuori l'amministrazione di Gianni Alemanno, La Russa torna alla carica e si riaccende lo scontro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.