Joe Biden, le immagini choc del figlio Hunter: “Si droga a spese sue”. La dipendenza non sconfitta

Hunter Biden, figlio di Joe, presidente degli Stati Uniti, è stato filmato mentre fumava droghe e beveva in una vasca da bagno durante un periodo di disintossicazione pagata 75.000 dollari, proprio da suo padre. Il filmato, ottenuto dal The Sun, mostra il figlio del presidente, che soffre di gravi problemi, mentre si fa un tiro da quella che sembra essere una pipa di crack in un centro benessere di Newburyport, nel Massachusetts, nel gennaio 2019. Alla fine dell'inquietante video, Hunter fissa ossessivamente la telecamera con la luce verde fluorescente della vasca sensoriale che si riflette sul suo volto devastato dalla droga.

The British tabloid The Sun published another video from the lost laptop of Hunter Biden, the son of the current American president, in which, as the paper writes, he smokes crack in the shower in the company of prostitutes.



Hunter ha girato il filmato dopo essersi recato nella zona di North Shore, vicino a Boston, nel tentativo di disintossicarsi. Suo padre gli ha versato decine di migliaia di dollari per il trattamento e ha provato a caricarlo: "Non mollare". Guidato dallo psichiatra Keith Ablow cercava di liberarsi dalla dipendenza da crack e cocaina. Ma sms e altre prove dimostrano che piuttosto che affrontare i suoi demoni, Hunter ha continuato con gli abusi di sostanze vietate. Il materiale è stato trovato in un backup dell'iPhone del famigerato "laptop infernale" di Hunte. Gli esperti hanno avvertito che le informazioni avrebbero potuto creare un serio rischio di ricatto nei confronti del figlio del presidente.

In un messaggio dei primi di dicembre 2018, Hunter ha implorato il padre di inviargli i soldi per il trattamento, sostenendo che stava lottando per pagare l'affitto delle figlie, gli alimenti, l'assistenza sanitaria e le bollette. Il presidente ha risposto circa dieci minuti dopo, dicendo: "Ok, come vuoi fare, posso pagare direttamente la retta e l'alloggio e darti il resto". Tra l'invio e la ricezione di messaggi da e verso il padre, Hunter parlava anche con una prostituta che frequentava. Ha inviato alla donna un selfie mentre si iniettava per via endovenosa un potente sedativo, la ketamina. Nel report del Sun sono quindi mostrati filmati di Biden jr mentre fumava "crack" sotto la doccia durante una serie di rapporti sessuali con delle prostitute. Uno scandalo che riguarda direttamente la Casa Bianca.

