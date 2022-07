“Pronta alle barricate”. Giorgia Meloni annuncia battaglia: no allo spostamento delle elezioni

06 luglio 2022 a

a

a

Giorgia Meloni non ci sta e annuncia che non arretrerà di un centimetro nell’accettare lo spostamento delle elezioni del 2023 al mese di maggio come sta pianificando una parte della politica italiana. “Se qualcuno, come leggo sui quotidiani, pensa di posticipare le elezioni a maggio per consentire al governo di fare 300 nomine nella partecipate statali, e non farle fare ad un governo che dovesse essere eletto dai cittadini, io sarei pronta a fare le barricate” le parole della leader di Fratelli d’Italia da Strasburgo, a margine della sua visita al Parlamento europeo.

Alla domanda se si andrà a votare col Rosatellum, Meloni ha risposto: “Non è il miglior sistema possibile ma meglio del proporzionale”. Sul vertice di centrodestra invece la leader di FdI aggiunge: “Spero si farà nei prossimi giorni, settimane, perché ci sono molte cose da chiarire”. Il clima con Lega e Forza Italia non è ancora dei migliori.

