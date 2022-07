Kevin Love all'Alchimista di Montefalco, il campione Nba a sorpresa in Umbria

02 luglio 2022 a

Metti una sera a cena con un campione Nba. Kevin Love ha sorpreso tutti al ristorante enoteca L'Alchimista. La stella Nba ha scelto il tipico locale di Montefalco per gustare vini e piatti umbri. Ed è stata subito festa.

Quel Sagrantino che non ti aspetti

Classe 1988, Kevin Love è un campione di basket ma nelle sue vene scorre anche sangue musicale. Kevin, infatti, è il nipote di Mike Love, uno dei membri e fondatori dei Beach Boys. È cugino di secondo grado di Carl Wilson, Dennis Wilson e Brian Wilson. E anche per questa parentela è soprannominato "Beach Boy". Specialista nel tiro da 3 punti, sui parquet di basket, Kevin ha sempre indossato la maglia n. 42 (tranne con i Cleveland Cavaliers, numero ritirato per Nate Thurmond) in onore di Connie Hawkins, come ha dichiarato dopo la sua scomparsa. Grande sorpresa, dunque, a Montefalco quando il cestista ha fatto il suo ingresso tra i tavoli dell'Alchimista.

