Dalle iconiche Dunk alle leggendarie Jordan, la prima asta di sneakers made in Italy

Dalle iconiche Dunk alle leggendarie Jordan: conto alla rovescia per la prima asta di sneakers made in Italy, l'evento Finarte in collaborazione con Big Soup. Mercoledì 1 giugno 2022 alle ore 17 nella sede di Milano di Finarte, (via Paolo Sarpi 6) andranno all'asta più di 60 paia di sneakers, autentiche e tutte DS.

"Siamo orgogliosi di annunciare che da questa collaborazione tutta italiana l’1 giugno si terrà la prima asta di sneakers in Italia" spiega Andrea Cremascoli, Head of Digital di Finarte. "La selezione dei lotti è stata curata da Big Soup, primo resell store in Italia che ha aperto a Roma 2017, garantendo così l’originalità dei prodotti e le loro condizioni (tutte DS). Un evento di cui andiamo fieri - dichiara Cremascoli - e che non vediamo l’ora di condividere con collezionisti, appassionati e sneakerhead di tutto il mondo. All’estero, quello delle sneakers è tra i settori più floridi nel mondo delle aste e abbiamo avuto l’idea di intraprendere questo esperimento anche a livello italiano. Grazie a Big Soup abbiamo messo insieme un catalogo davvero ampio e interessante, con un range di prezzi e modelli molto vario. Dalla scarpa più rara, come le Dunk SB Low Pro "Paris" Bernard Buffet o le Air Yeezy 2 "Red October”, a modelli più classici e tornati prepotentemente in voga come le Dunk, con alcune importanti collaborazioni tra cui Ben&Jerry’s, Supreme e Off-White".

“Ci è sempre piaciuto metterci in gioco e sperimentare qualcosa di diverso - racconta Stefano e Sebastiano, Big soup owners - Prendendo spunto da quello che sta succedendo fuori dall’Italia abbiamo pensato che il mondo dell’arte e delle sneakers corrono su binari paralleli che sempre più spesso si intrecciano. Anni fa siamo stati i primi ad aprire uno store fisico di resell ed anticipare i tempi, oggi vogliamo nuovamente tentare qualcosa di nuovo, motivo per cui in collaborazione con Finarte abbiamo deciso di prenderci questa responsabilità e dar vita alla prima asta di sneakers tutta italiana. Del resto quale modo migliore per affacciarsi su Milano e conoscere la risposta del pubblico?”.

Perché comprare in asta da Finarte?

- Puoi passare a vedere tutti i modelli prima dell’asta

- L’autenticità è garantita da Big Soup e dalla casa d’aste

- Trovi modelli rari che non si trovano su altre piattaforme (prova a cercare le Paris su StockX!)

- La base d’asta che vedi è il prezzo al quale PUOI aggiudicarti la scarpa, a meno che qualcuno

non competa contro di te. A quel punto sta a te decidere!

Highlights

Top Lots

_Dunk SB Low Pro "Paris" Bernard Buffet | Taglia US 10 EUR 44, 2002

Lotto 20

STIMA € 80.000 - 90.000

BASE D'ASTA € 50.000

Rilasciata nel 2002 rappresenta attualmente la Dunk Low più costosa sul mercato. Fu realizzata in occasione della mostra d’arte “White Dunk” tenutasi a Parigi. Sulla parte in tela della tomaia sono raffigurate le opere del pittore espressionista francese Bernard Buffet, e si vocifera che le paia rilasciate furono 150/200 e non esiste un paio uguale all’altro, la parte in canvas della tomaia era un unico pezzo raffigurante diverse opere dell’artista in seguito ritagliato. Per aggiudicarsi la silhouette inizialmente era in programma una raffle che doveva svolgersi durante la mostra, ma vista la troppa affluenza di persone, la release fu rimandata e le scarpe vennero vendute.

(Courtesy Finarte / ph. Alice Turchini)

_Air Yeezy 2 "Red October" | Taglia US 9 EUR 42.5, 2014

Lotto 52

STIMA € 20.000 - 25.000

BASE D'ASTA € 13.000

Si tratta dell’ultima collaborazione tra Nike e Kanye West: il 9 Febbraio 2014 per la prima volta nella storia di Nike il lancio avvenne tramite "shock drop" annunciato attraverso un tweet e la scarpa andò sold out in pochissimi minuti. La release a sorpresa e il fatto che Nike si rifiutò di riconoscere i diritti d’autore a Kanye West portarono l’artista ad allontanarsi dal brand a stelle e strisce per poi firmare con adidas. Sono probabilmente tra le sneakers più ricercate e “most hyped” della storia, nonché una delle più grandi release che il marchio Nike abbia mai visto.

Nike Dunk

Nell’immaginario collettivo le Nike Dunk vengono associate al mondo dello skate, in realtà nascono come scarpe da basket per la NCAA, l’equivalente della NBA a livello universitario. Dalla mente brillante di Peter Moore (designer delle Jordan 1) nel 1985 nasce il primo modello, pensato solo ed esclusivamente per i giocatori di basket collegiale e i loro fan (vedi anche le prime colorazioni ispirate ai colori delle divise). Celebre la campagna pubblicitaria “Be True To Your School”, con la quale il brand di Beaverton si impegnò a rilasciare le prime sette diverse colorazioni di Dunk.

_Dunk Low Off-White University Red | Taglia US 11 EUR 45, 2019

Lotto 27

STIMA € 1.200 - 1.600

BASE D'ASTA € 700

Nike Dunk SB

Nel 2001, Sandy Bodecker (futuro direttore generale Nike SB) si vide costretto per inseguire un mercato in espansione e date le poche vendite delle sneaker SB a (ri)progettare alcune sneakers per rilanciare Nike nel mondo dello skate. L’inserimento del “Fat Tongue” e una maggiore imbottitura nella suola e nel collar, trasformarono la Dunk da sneakers per il basket a scarpa da skate. È proprio così che nel 2002 nacque il dipartimento Nike Skateboarding, noto come Nike SB.

_Dunk SB Low Ben & Jerry’s Chunky Dunky (F&F Packaging) | Taglia US 11 EUR 45, 2020

Lotto 13

STIMA € 2.500 - 3.000

BASE D'ASTA € 1.800

Le Nike SB Dunk Low Ben & Jerry’s Chunky Dunky, prodotte in collaborazione con la celeberrima azienda americana produttrice di gelati, sono caratterizzate da uno stile unico. Il design prende ispirazione proprio dai barattoli di gelato nel gusto "Chunky Monkey”. I dettagli che caratterizzano il packaging (Friends and Family) si trasformano e vengono applicati lungo tutta la silhouette, come ad esempio il pattern a macchia di mucca realizzato in cavallino, le nuvole e lo script Nike posto sui tabs posteriori con lo stesso font adottato da Ben & Jerry's. Completano il design lo Swoosh color giallo, omaggio alla banana - gusto principale del Chunky Monkey - e un pattern arcobaleno che tinge solette e lining interno.

_Dunk SB Low Travis Scott | Size US 11 EUR 45, 2020

Lotto 10

STIMA € 2.200 - 2.500

BASE D'ASTA € 1.600

Air Jordan

_Bundle Pack - Jordan 2 Retro Low SP Off-White White Red & Black Blue | Size US 10 EUR

44, 2021

Lotto 44

STIMA € 1.800 - 2.000

BASE D'ASTA € 1.200

SFOGLIA IL CATALOGO [CLICCA QUI]

PARTECIPA ALL'ASTA: TUTTE LE INFO [CLICCA QUI

Tutti i modelli saranno esposti in preview il 30 e 31 maggio dalle ore 10 alle 18 e il giorno dell’asta. Per informazioni o richieste, ci potete contattare a [email protected]

