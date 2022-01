Quel Sagrantino che non ti aspetti

Paolo Zappitelli 25 gennaio 2022 a

a

a

Si può fare un Sagrantino che non abbia la scontrosità e l’austerità che caratterizzano queste uve ma allo stesso tempo ne mantenga tutte le principali caratteristiche? La risposta è sì ed è stata la scommessa (vinta) di Luciano Cesarini, patron della cantina Signae in Umbria, oggi guidata dalle due figlie Chiara e Alice. La sua avventura nel mondo del vino inizia nel 2001 quando abbandona il suo lavoro da ingegnere elettrotecnico e acquista, per pura passione, 30 ettari vitati vicino a Bastardo, suo paese di origine. Negli anni inizia a sperimentare attorno a quell’uva così importante - ma anche così difficile - utilizzando la sua esperienza di ingegnere, con un pensiero fisso: ridurre a zero l’uso dei solfiti. Per questo in azienda c’è una attenzione maniacale nella pulizia degli ambienti per non introdurre batteri e muffe e per eliminare quelli che si possono formare. In più viene utilizzata la criomacerazione. Ma non è tutto. Per dare più «gentilezza» al vino vengono tolti durante la vinificazione tutti i vinaccioli che quando vengono aggrediti dall’alcol danno un fondo amaro. E soprattutto tutte le vasche vengono isolate dai campi elettromagnetici. Una tecnica che utilizzano pochissime aziende al mondo ma di cui Luciano Cesarini va particolarmente fiero: «Giacomo Tachis diceva che i campi elettromagnetici fanno invecchiare il vino. E io l’ho sperimentato sul campo». Il successo di tanto studio e passione sono una serie di vini mai banali e con una spiccata personalità. Cominciando dal più conosciuto, il Rossobastardo, un blend di Sangiovese, Merlot, Cabernet e Sagrantino (11,50 euro in cantina), che ha già ottenuto svariati premi. In questo caso viene usata una percentuale di Sagrantino passito che contribuisce a costruire un vino morbido, elegante e fresco con una grande bevibilità. «Gli esperti di marketing - racconta Luciano Cesarini - mi sconsigliavano di usare il nome del mio paese per l’azienda. Ma io volevo un vino che si chiamasse così. L’ho fatto e ho avuto ragione, è stato un successo».

Un autentico capolavoro è il Benozzo Igt (14,50 euro) un Sagrantino in purezza. «È la nostra interpretazione di come dovrebbe essere questo vino - spiega ancora - Riusciamo a portare nella bottiglia un tenore zuccherino che media l’amaro del vinacciolo». E la degustazione (un Benozzo 2016) conferma tutte le sue parole: un colore molto concentrato che tende al granato, un profumo che regala subito toni morbidi di confettura ma anche cuoio, rabarbaro e tabacco e un sorso con un ingresso subito morbido ma con una freschezza finale che lo rimette in perfetto equilibrio. E i tannini? Ci sono ma talmente fini ed eleganti che non disturbano affatto come avviene invece, a volte, in altri Sagrantini. Fiore all’occhiello della cantina è il Sagrantino Montefalco 2015 che quest’anno ha ricevuto i cinque grappoli della guida Bibenda. Anche in questo caso un’interpretazione non banale ma che anzi esalta tutte le caratteristiche di quest’uva.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.