Calcio e affari, Zlatan Ibrahimovic campione ma non per i soci

Neocampione d’Italia ma non campione degli investimenti almeno per ciò che riguarda la remunerazione dei suoi soci. Stiamo parlando dell’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic che presiede il veicolo d’investimento Cirooo, basato a Milano, di cui controlla il 58% e nel quale sei anni fa imbarcò altri azionisti ciascuno col 14% che sono il centrocampista del Paris Saint Germain e della nazionale Marco Verratti, il portiere del Genoa e della nazionale Salvatore Sirigu e Maxwell Scherrer Cabelino Andrade, noto semplicemente come Maxwell, dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore, attuale assistente direttore sportivo del Paris Saint-Germain.

Cirooo che ha un patrimonio netto di 1,2 milioni di euro e debiti per 3,5 milioni, ha investito finora 4,7 milioni di euro nel fondo Carlyle Strategic Partners IV essendosi impegnata a comprare quote fino a un controvalore di 8 milioni di dollari. L’investimento ha fruttato un utile nel 2020 di 650mila euro, ma i quattro soci hanno deciso qualche giorno fa di non distribuirselo.

