Il quinto anno dei Maneskin è stato d'oro. Dove vola il fatturato della loro società

Il quinto anno di vita dei Måneskin è stato d’oro e non solo per le vittorie prima al Festival di Sanremo e poi all’Eurovision Song Contest. Lo testimonia il bilancio 2021 appena depositato della Maneskin Empire srl, con sede a Roma e di cui è amministratore unico Alessandro De Angelis, padre di Victoria, bassista della rock band nata nel 2016. Azionisti della società sono al 25% cadauno Damiano David (voce), la stessa De Angelis, Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria).

Anno su anno i ricavi sono letteralmente esplosi passando dai soli 20mila euro del 2020 agli oltre 2 milioni dello scorso anno e a fronte di costi per 1,78 milioni anche l’utile netto è balzato da poco più di 10mila euro a 210mila euro. La scelta della band al momento dell’assemblea soci, comunque, è stata di prudenza e l’intero profitto non è stato distribuito come dividendo ma mandato tutto a riserva.

Un altro dato interessante è che i Måneskin sono molto «liquidi» in banca visto sul totale di attivo di 3,8 milioni figurano disponibilità liquide per oltre 3,5 milioni: «la voce - spiega la nota integrativa - è costituita per la quasi totalità dall’importo del saldo attivo del conto corrente bancario».



