Controcorrente, la sentenza di Toni Capuozzo: “Erdogan unico vincitore della guerra”. Il sacrificio dei curdi

Per analizzare gli sviluppi geopolitici dopo oltre quattro mesi dall’invasione della Russia in Ucraina l’edizione del 29 giugno di Controcorrente ospita Toni Capuozzo. Il giornalista ed ex inviato di guerra è tra gli ospiti del talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, che pone il focus sul vertice della Nato di Madrid con l'allargamento dell’Alleanza Atlantica a Svezia e Finlandia: “Nella misura in cui si identifica l'Unione europea con la Nato, stento a vedere i russi sempre a due passi dal perdere la guerra come ci raccontano i grandi giornali italiani, come una minaccia alla Scandinavia, ai paesi baltici, beh ci penserei sopra”.

“L’unico vincitore di oggi - sentenzia Capuozzo - è Erdogan, la Turchia, che ha conquistato un ruolo importante e ha obbligato noi, l'Europa, ad applicare in nome dell'utilitarismo militare il principio sacro di ospitare da noi gli esuli curdi che hanno lottato per noi contro lo Stato islamico”.

