In Onda, Massimo Giannini spiazza lo studio: “Devo prendermi qualcosa per parlare”

Massimo Giannini non è di certo tenero con la politica italiana nel corso della puntata del 25 giugno di In Onda, il talk show del weekend di La7 che viene condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo. Con la sfida dei ballottaggi che deciderà le prossime settimane dello scontro politico il direttore de La Stampa sbotta dopo aver ricevuto una domanda sul tema: "Mah per parlare di politica, della politica di casa nostra dovrei prendere il Maalox o il Valium. Il quadro che viene mostrato adesso è francamente sconfortante”

“Io non so cosa possa accadere ma di fatto una cosa è certa, il centrodestra c'è. Sì, è diviso, ma la coalizione c'è e probabilmente troverà una quadra per andare avanti anche in vista delle politiche” l’analisi di Giannini sull’appuntamento elettorale.

Il giornalista, ospite in studio, è durissimo nei confronti della sinistra: “Il vero problema è sull'altro campo che non esiste. La disfatta e la scomparsa dei Cinquestelle ormai è sotto gli occhi di tutti. Inutile negarlo. Ed è in questo quadro che di fatto il campo progressista faticherà a trovare un'intesa per il suo futuro e per quello che riguarda gli assetti in vista di un appuntamento elettorale così importante come le politiche”. Un destino spacciato per Enrico Letta e Giuseppe Conte.

