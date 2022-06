Otto e mezzo, “rischio di guerra civile”. Beppe Severgnini e la spaccatura degli Usa sull'aborto: scontro durissimo

25 giugno 2022 a

“Come è possibile che la più grande democrazia del mondo abbia negato un diritto fondamentale delle donne come quello del diritto di scegliere che fare del proprio corpo e quindi di poter scegliere se abortire o meno?”. La domanda è posta da Lilli Gruber, conduttrice di Otto e mezzo, talk show di La7, a Beppe Severgnini, giornalista del Corriere della Sera, che commenta così la decisione della Corte Suprema USA di abolire l'aborto: “È un argomento che fa litigare. La Corte Suprema americana è a maggioranza conservatrice dopo le nomine di Donald Trump. Joe Biden mi è sembrato molto turbato per quanto successo. Repubblicani e democratici hanno trovato un qualche accordo sulle armi e immediatamente dopo l’America torna a spaccarsi. Sarà uno scontro durissimo tra repubblicani e democratici, l’America è più spaccata che mai, hanno già avuto una guerra civile, speriamo - la conclusione inquietante del giornalista - non ce ne sia un’altra”. “

