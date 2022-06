Meghan Markle, il dossier bullismo resta top secret (per ora): l'arma segreta della Regina Elisabetta

21 giugno 2022 a

a

a

Il dossier su Meghan Markle resta nel cassetto. Si tratta dell'indagine commissionata dalla Regina Elisabetta a un gruppo di avvocati per verificare le accuse di mobbing e maltrattamenti nei confronti di alcuni collaboratori da parte della duchessa del Sussex e moglie del principe Harry , quando entrambi risiedevano a Winsor.

"Per colpa della regina". Harry e Meghan scappano da Londra: con il Giubileo la situazione precipita

I tabloid inglesi si aspettavano che l'esito delle indagini venisse divulgato ma così non sarà perché, come spiegano fonti anonime di Buckingham Palace al Sunday Times, si vuole evitare l'esposizione delle persone coinvolte. Ma, come fa notare il Messaggero, il dossier potrebbe essere ripescato se la coppia della clamorosa Megxit tornerà a creare problemi alla Royal Family, reduce del Giubileo di Platini della Regina.

Eugenie di York, il gesto della principessa contro Kate: scalpore a Windsor

Insomma, una pesante spada di Damocle su Harry e Meghan che a colpi di memoriali scritti e annunciati hanno a più riprese messo in imbarazzo Buckingham Palace. L'indagine sulle accuse di bullismo era cominciata nel marzo 2021 dopo la mail spedita da Jason Knauf, ex responsabile della comunicazione dei Sussex, a Simon Case, segretario di William, in cui l'ex collaboratore della coppia parlava di "comportamento è inaccettabile" da parte di Meghan. In seguito tre membri dello staff di Buckingham Palace hanno accusato la duchessa di averli "bullizzati". Secondo la coppia si tratta solo di maldicenze nate ad hoc dopo l'intervista bomba con Oprah Winfrey, nella quale la stessa Meghan sosteneva di essere stata vittima di bullismo a corte.

"Per 15 minuti". Harry e Meghan, l'unica concessione della Regina al Giubileo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.