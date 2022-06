In Onda, Concita De Gregorio è disperata: “Guerra, carestia, siccità, malaria, cavallette”. E chiede l'intervento divino

19 giugno 2022 a

Un 2022 da mettersi le mani nei capelli. Per capire quanto sia nefasto l’attuale periodo storico che stiamo vivendo basta ascoltare le parole di Concita De Gregorio, che nell’aprire la puntata del 18 giugno di In Onda, talk show del weekend di La7, snocciola tutti i problemi con cui dobbiamo fare conto quotidianamente: “La situazione è la seguente: guerra, carestia, siccità, malaria, cavallette in Sardegna… Non sappiamo più a che Santo appellarci avrebbe detto mia nonna. Ma potrebbe anche accadere che si dichiari lo stato di allarme in Italia per la questione del gas, andiamo incontro ad un problema molto serio”. Non di certo un momento felice.

