Controcorrente, “i prossimi saremmo noi”. Francesco Verderami avvisa l'Occidente: stessa fine dell'Ucraina senza unità

Francesco Verderami suona il campanello d’allarme per i paesi Europei dopo quasi quattro mesi di guerra tra Russia ed Ucraina. Il giornalista del Corriere della Sera è tra gli ospiti dell’edizione del 18 giugno di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e ha individuato il punto debole che permetterebbe a Vladimir Putin di fare ulteriormente breccia oltre confine: “Giustamente gli ucraini vogliono riconquistare il loro territorio occupato da una forza che usa il sistema di potere militare per sovvertire i confini di uno stato. Giustamente l’Occidente si pone dalla parte di chi è stato attaccato. Giustamente l’Occidente dovrà continuare a sostenere militarmente ed economicamente l’Ucraina, sapendo che questa è l'unica posizione giusta e che se non lo facessimo i prossimi saremmo noi. Lo dico a coloro i quali sono forse stanchi, legittimamente, e ad altri che strumentalmente rispondono a vecchie infatuazioni di vecchi sistemi autocratici e dicono di chiuderla qui. Giustamente - chiosa Verderami - dovremo fare fronte comune, su questo si gioca la sfida in Europa e nell’Occidente, di una reciproca esistenza”.

— Controcorrente (@Controcorrentv) June 18, 2022

