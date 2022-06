Otto e mezzo, Lilli Gruber positiva conduce ancora da casa. E la frase su Floris spiazza i telespettatori

Giada Oricchio 14 giugno 2022 a

“Il mio salvatore”. Lilli Gruber, ancora convalescente per il Covid, torna alla conduzione di Otto e Mezzo e ringrazia Giovanni Floris. Sui titoli di coda del talk politico di La7, martedì 14 giugno, Gruber ha salutato e ringraziato gli ospiti, con cui ha analizzato il successo di Fratelli d’Italia alle elezioni amministrative, dove è emerso con chiarezza che il partito guidato da Giorgia Meloni ha fatto da locomotiva a tutto il centrodestra, ma ha speso una parola in più per Giovanni Floris.

Il presentatore di "diMartedì" l’ha sostituita a "Otto e Mezzo" per tutta la scorsa settimana così da consentirle di ristabilirsi con calma. Ebbene, Gruber con un grande sorriso di riconoscenza ha detto: “Passo la linea a Giovanni Floris, il mio salvatore… come sapete… noi ci vediamo domani”. Un bell’attestato di stima da parte della sempre rigorosa giornalista. Al momento, la giornalista ex Rai conduce da casa e come sfondo non ha la consueta grande libreria, ma un ampio e caldo salone dai divani beige e dalle poltrone Frau color marrone terra bruciata.

