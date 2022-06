Alba Parietti, dalla sua casa spariscono vestiti, scarpe e oggetti. L'avviso via social ai ladri spiazza tutti

Luca De Lellis 13 giugno 2022 a

Furiosa e derubata di “vestiti importantissimi, tipo Versace (quello del mio compleanno dello scorso anno), scarpe di Jimmy Choo, abiti storici, per me ricordi importanti, borse, pezzi di abbigliamento irripetibili”, Alba Parietti si lascia andare ad un duro sfogo pubblicato tramite il suo profilo Instagram. La showgirl di Torino, che fra pochi giorni spegnerà le candeline per la 61esima volta, ha dichiarato di non avere però nessuna intenzione di denunciare l’accaduto. Perché, a suo dire, “significherebbe rinunciare, anche per pochi minuti, allo stato di grazia, di serenità, che vivo”.

Delusione e rabbia giganteggiano nello stato d’animo descritto nel lungo post. Non solo per il valore economico degli oggetti che la Parietti custodiva gelosamente nella sua villa a Milano, ma in particolare per il significato affettivo che alcuni di questi avevano per lei. Una stizza neanche troppo celata in uno dei passi dell’esplosione liberatoria: “Avviso i ladri che non c’è più nulla da rubare e che, comunque, ci sono 10 telecamere”.

Poi una risposta alle tante frasi poco gentili ricevute nei commenti al contenuto, che alludevano ad accuse mai pronunciate dalla showgirl alle sue assistenti domiciliari: “A chi critica il fatto che io abbia una colf, vorrei dire che questo è un lavoro di totale rispetto se non si costringe una persona a mettersi in ridicolo. Non è certo questo il caso. Pago molto bene le persone e le rispetto e loro mi ricambiano con grande professionalità, perché il lavoro non è mai umiliante se fatto con serietà e pagato doverosamente. Prendetevela con quelli che pagano tre euro l'ora i braccianti, non con me che metto in regola con 14 mensilità i miei dipendenti e li pago come meritano. Poi magari, se avete tempo tra una cattiveria e l'altra, fatevi una vita”. La Parietti, attraverso il suo discorso, ha dimostrato che si possono digerire con classe anche avvenimenti spiacevoli come un furto.

