"Chi mi fissava le tette" Alba Parietti e il premio Oscar, la foto che fa infuriare le femministe

L'amarcord un po' pruriginoso di Alba Parietti scatena la polemica sul crinale sempre più sdrucciolevole tra sessismo e politicamente corretto. La showgirl e opinionista tv ha pubblicato su Instagram una foto risalente ai primissimi anni Duemila dove un gruppo di amici vip la circondava e la copriva di attenzioni, tutte incentrate in un luogo ben preciso dell'Alba nazionale.

La Parietti racconta lo scatto e le sensazioni che prova oggi a guardare la vecchia foto. "Come oggi, circa 20 anni fa ero a New York con Cesare Paciottii" spiega Alba. "L’appassionato alle mie fattezze era nientemeno che Oliver Stone" a destra nello scatto. Il celebre regista di Jfk, Wall Street e Assassini nati ha occhi solo per lei, o meglio per il suo décolleté.

"Beh avere le tette attenzionate da un premio Oscar e uomo affascinante come lui... obbiettivamente fa la differenza. Era semplicemente simpatico e galante. Si può ancora dire o è politicamente scorretto, sia avere le tette , che farsela guardare senza sdegnarsi?" scrive la Parietti su Instagram che provoca un travaso di bile a tante femministe e indignati in servizio permanente. "A me fa piacere essere guardata e intuire un desiderio, con galanteria ed educazione ovviamente. Io credo, che ogni cosa, cambi di significato per come si fa e per come si dice. Non sono le parole a fare male sono solo le intenzioni" è il Parietti pensiero che provoca reazioni diverse.

C'è anche chi la mette sul piano della classe sociale: "Se te le guarda uno famoso e che può farti far carriera è ok, se lo fa il camionista è inaccettabile e denunciabile, quanta ipocrisia" scrive una utente.

