L'Aria Che Tira, Guido Crosetto contro Myrta Merlino: "Me ne sarei andato". L'intervista a Salvini diventa un caso

Giada Oricchio 09 giugno 2022 a

a

a

“Ostile verso Salvini”, “Non è vero”. Catfight d’annali tra Guido Crosetto e Myrta Merlino su Twitter. Oggi, la conduttrice del talk mattutino L’Aria che Tira, su La7, ha intervistato il leader della Lega Matteo Salvini mandando il pranzo di traverso a Crosetto. Il fondatore di Fratelli d’Italia ha preso il cellulare e twittato: “Mentre mangio in ufficio, sto seguendo in tv un’intervista di Myrta Merlino a Salvini (taggato, al contrario della conduttrice, nda). Confesso che al suo posto, di fronte a un atteggiamento così ostile e provocatorio, che non le ho mai visto tenere nei confronti di nessun altro leader politico, me ne sarei andato”.

Mentre mangio in ufficio, sto seguendo in tv un intervista di Myrta Merlino a @matteosalvinimi.

Confesso che al suo posto, di fronte ad un atteggiamento così ostile e provocatorio (che non le ho mai visto tenere nei confronti di nessun altro leader politico) me ne sarei andato. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) June 9, 2022

La giornalista non ci ha messo molto a replicare: “Caro Guido, non mi sembra proprio… ma magari sono come Woody Allen ‘mi vengono in mente cose che non condivido’”. A chiudere il botta e risposta è stato Crosetto che non ha gradito l’ironia: “Fidati, riguardati… l’hai bistrattato”.

Salvini a L'Aria che Tira, l'appello al centrodestra sorprende Myrta Merlino: a chi spetta fare il leader

Molti utenti Twitter sono intervenuti non tanto a difesa dell’uno o dell’altro, quanto a evidenziare che Salvini avrebbe subito la stessa sorte degli esponenti del Movimento 5 Stelle, dileggiati e strapazzati dai giornalisti.

“Come Beautiful”. Merlino scherza sulla reunion Salvini-Meloni, il leghista la fulmina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.