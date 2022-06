L'Aria che Tira, “come Beautiful”. Myrta Merlino scherza sulla reunion Salvini-Meloni, il leghista la fulmina

09 giugno 2022 a

a

a

Dopo diversi mesi di gelo Matteo Salvini e Giorgia Meloni tornano a condividere lo stesso palco, per una iniziativa a Verona a sostegno del candidato sindaco Federico Sboarina. Il comizio congiunto è il primo punto dell’intervista rilasciata dal leader della Lega a Myrta Merlino nel corso dell’edizione del 9 giugno de L’Aria che Tira, il talk show mattutino di La7: “Mentre l’aspettavo pensavo che - esordisce la giornalista napoletana - mi sembra un po’ Beautiful, dove c’è il suo ex amico, ora nemico, Tosi, che va in Forza Italia, lei e la Meloni insieme dopo un sacco di tempo che non fate una cosa insieme, che vi rincontrate. Sembra un po’ Beautiful”.

La proposta di Tajani: “Berlusconi presidente del Consiglio”. No al Draghi-bis

Salvini resta serio e replica: “Molto più normalmente i cittadini domenica scelgono dei sindaci. Al di là dei fotoromanzi si scelgono i sindaci e noi cerchiamo di proporre sindaci in gamba. Sto facendo decine e decine di incontri visto che il Covid, fortunatamente, il peggio ce l'ha lasciato alle spalle ed è bello tornare a incontrare la gente, le persone, al di là dei talk show e della televisione, ti riportano coi piedi per terra. Le priorità che io raccolgo - mette in evidenza Salvini - sono lavoro, lavoro, lavoro, costo della benzina, della luce, del mutuo, non legge elettorale o altro”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.