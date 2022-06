L'Aria che Tira, Myrta Merlino ritrova Alessandro Sallusti dopo lo show da Giletti: “Nervosetto…”, “Fa caldo”

09 giugno 2022 a

Tra gli ospiti dell’edizione del 9 giugno de L’Aria che Tira, talk show di La7, c’è anche Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Myrta Merlino lo accoglie in maniera ironica dopo le ultime apparizioni tv del giornalista: “È venuto a trovarmi e sono molto contenta, Alessandro Sallusti. Farò ricorso al mio 'savoir-faire' per non farlo arrabbiare stamattina, perché negli ultimi giorni è un po' nervosetto il nostro Sallusti. Ti dico solo che i miei autori hanno messo in fila i tuoi sbrocchi degli ultimi giorni”. Merlino dà il semaforo verde per il servizio che ripercorre la lite con Alessandro Di Battista e la furibonda reazione a Non è l’Arena, quando ha lasciato lo studio di Massimo Giletti, che conduceva la puntata dalla Russia.

“Sallusti superstar - dice Merlino al rientro dal servizio -, al punto che sei pure tradotto sulla Bbc, lo sai?”. “Sì - risponde il direttore - me l’hanno detto. È la prima volta che mi rivedo, perché io non mi rivedo, non mi sopporto quando mi rivedo in televisione. Mi fa un certo effetto”. “Sei arrivato ad un punto di saturazione? Non riesci più tanto a sopportare alcune discussioni?” lo punge la giornalista campana, scatenando una replica sorridente: “Beh sai c’è anche il caldo, noi anziani abbiamo un po' di problemi quando la temperatura sale. A parte il caldo, stiamo toccando dei livelli abbastanza pericolosi. Ognuno è padrone in casa propria”.

