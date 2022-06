diMartedì, volano gli stracci tra Di Battista e Sallusti: “Hai paura, senza pa**e”, “Fai ridere, zittisci i giornalisti”

07 giugno 2022 a

a

a

Scintille tra Alessandro Sallusti e Alessandro Di Battista. L’ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle viene interrogato da Giovanni Floris sulla lista dei putiniani d’Italia nel corso dell’edizione del 7 giugno di diMartedì, il talk show di La7, e replica in maniera dura: “È una vicenda indegna. In un paese civile i giornalisti dovrebbero indignarsi per primi, perché sta diventando un reato pensare, avere delle idee e delle opinioni. Se qualcuno di quei personaggi ha preso soldi da Mosca dovrebbe essere cacciato dall’Ordine dei Giornalisti. Anche se nel nostro Paese personaggi che hanno preso soldi dalla Cia in passato non sono stati cacciati dall’Ordine. La cosa che più mi indigna è il silenzio assordante di gran parte della stampa. La stampa, anziché indignarsi perché i servizi segreti indagano sul pensiero di alcuni soggetti, tra cui un parlamentare, sbatte il mostro in prima pagina come ha fatto il Corriere della Sera, con foto segnaletiche. È una vergogna, il direttore del Corriere Luciano Fontana dovrebbe dare spiegazioni, in primis ai suoi lettori”.

“Fa pena”. Riotta esagera con l'avvertimento a Cacciari: “Da oggi in poi...”

La parola passa poi a Sallusti, direttore di Libero: “Il contenuto lo condivido, c’è di buono che siamo in Italia e si tratta più di una farsa che di una tragedia, non c’era bisogno dei servizi segreti per capire chi fossero i filo Vladimir Putin, un qualcosa che non è reato. Ma secondo me Di Battista non ha il diritto di dire questo. Quando lui comandava nei Cinquestelle loro tutte le settimane facevano una lista di proscrizione dei giornalisti da mettere all’indice. Io ero sempre nei primi dieci, per cui lezioni di libertà e di opinione da Di Battista anche no. Sono stato per mesi nella lista di proscrizione del M5S, per favore”. Floris dà il diritto di replica a Di Battista: “Quando il M5S pubblicava sul blog, un giornale privato online, una parte delle menzogne dei giornalisti di certo non erano coinvolti i servizi segreti. Sallusti dice che il contenuto lo condivide e allora gli dico perché non ha il coraggio e le palle, visto che utilizza spesso linguaggi coloriti, di scandalizzarsi con Silvio Berlusconi e i suoi discorsi sull’Europa e la Russia di Putin. Paura vero Sallusti?”.

Collera di Travaglio contro il Corriere: “Putiniani? Schedati i critici di Draghi”

“Non ho paura e non ho condiviso quello che ha detto Berlusconi. Sei tu che hai paura della verità” risponde Sallusti e parte il battibecco con l’ex grillino: “Allora definiscilo putiniano d’Italia. Prendi le distanze. Tutti forti con i deboli e deboli con i forti”. Le voci si accavallano e Sallusti lo inchioda: “Ti rendi conto che stai zittendo un giornalista? Tu non sei un giornalista, sei lì a rispondere alle domande, non a farle. Io di te non ho paura, mi fai ridere”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.