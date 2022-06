Trooping the colour 2022, Charlotte bacchetta Louis in carrozza: il gesto della principessa

Giada Oricchio 02 giugno 2022 a

È proprio vero: non ci sono più i reali di una volta: Charlotte di Cambridge bacchetta Louis. Durante il "Trooping the colour", la parata in onore del compleanno della Regina Elisabetta (una tradizione perché è nata ad aprile), la secondogenita del principe William d'Inghilterra e di Kate Middleton fa un gesto pubblico fuori protocollo.

Oggi si apre il Giubileo di Platino, i festeggiamenti per il record storico di 70 anni di regno, e la duchessa di Cornovaglia nonché futura regina, ha preso posto su una carrozza insieme alla duchessa di Cambridge e ai suoi tre figli. Sempre molto serio George, maestrina Charlotte e discolo Louis.

I tre bambini hanno salutato la folla di sudditi in attesa lungo le vie intorno a Buckingham palace, ma il piccolo di casa ha esagerato smanaccando a più non posso e così la sorellina maggiore lo ha fermato con le "cattive". Buffetto sulla mano per fargliela abbassare. Il rimprovero però è durato poco perché Louis ha ricominciato pochi secondi dopo. Intanto, tra i no working royal, si sono intravisti Harry e Meghan Markle.



