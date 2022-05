Conferenza Draghi, Enrico Mentana spiazza i telespettatori: "Qualità infame del collegamento"

26 maggio 2022 a

a

a

Lo Speciale La7 si collega con la conferenza stampa in diretta del presidente del Consiglio Mario Draghi. Il premier, giovedì 26 maggio, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin. Blocco del grano e gas al centro della telefonata con l'Italia in prima linea nella mediazione tra Russia e Ucraina per trovare una soluzione vista la gravità della crisi umanitaria alle porte.

Il premier parla, La7 si collega ma quando si torna in studio il conduttore Enrico Mentana lascia senza parole i suoi telespettatori. "Chiedo scusa per la qualità infame del collegamento" esclama a sorpresa il direttore spiazzando tutti. E poi ride. "Il colloquio di Draghi con Putin è un impegno dell'Italia in questa fase" spiega Mentana ancora divertito dalla sua stessa esternazione.

"Nel pomeriggio ho cercato il presidente Putin" spiega il presidente in conferenza. "Lo scopo di questa telefonata era chiedere se si potesse fare qualcosa per sbloccare il grano che è oggi nei depositi in Ucraina, perché la crisi alimentare che sta avvicinandosi e in alcuni Paesi dell'Africa è purtroppo già presente avrà proporzioni gigantesche e conseguenze umanitarie terribili". Poi annuncia: "Una prima iniziativa che si potrebbe cominciare ad esplorare è quella di vedere se si può costruire una possibile collaborazione tra Russia e Ucraina sullo sblocco dei porti sul Mar Nero dove sono depositati questi molto milioni di quintali di grano".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.